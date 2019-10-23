Коньяк, шампанское, текила… Ярославские приставы уничтожили опасный алкоголь
Всего было уничтожено 70 литров крепких напитков, 90 литров пива и 78 флаконов «Боярышника». Бутылки конфисковали в уличных киосках и павильонах у нарушителей правил торговли спиртными напитками.
Также под каток пошли коньяк, шампанское, вино, текила, более 40 бутылок водки и другие нелегальные напитки. Продавцы выставляли их на продажу без документов, подтверждающих легальность производства. Так что, какие последствия могли наступить после употребления таких горячительных напитков – большой вопрос.
- Вся изъятая продукция продавалась под известными марками, но не имела документов, подтверждающих качество, и лицензий, тем самым представляла опасность для потребителей, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU