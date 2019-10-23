2019-10-23T14:44:44+03:00
Общество

Коньяк, шампанское, текила… Ярославские приставы уничтожили опасный алкоголь

Разбили все, что конфисковали в уличных павильонах
Полина Вачнадзе
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Вся изъятая продукция продавалась под известными маркамиВся изъятая продукция продавалась под известными маркамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всего было уничтожено 70 литров крепких напитков, 90 литров пива и 78 флаконов «Боярышника». Бутылки конфисковали в уличных киосках и павильонах у нарушителей правил торговли спиртными напитками.

Также под каток пошли коньяк, шампанское, вино, текила, более 40 бутылок водки и другие нелегальные напитки. Продавцы выставляли их на продажу без документов, подтверждающих легальность производства. Так что, какие последствия могли наступить после употребления таких горячительных напитков – большой вопрос.

- Вся изъятая продукция продавалась под известными марками, но не имела документов, подтверждающих качество, и лицензий, тем самым представляла опасность для потребителей, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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