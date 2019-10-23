В Рыбинске арендатор напал на знакомую из-за трех тысяч

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-23T14:01:39+03:00

После нападения она обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Пенсионерка из Рыбинска попала в неприятную ситуацию: пожилая женщина сдала комнату знакомому с уголовным прошлым. Это обернулось для нее бедой.

Безработный 42-летний мужчина напал на женщину прямо в квартире, отобрал три тысячи рублей и убежал. Пострадавшая обратилась в полицию. Разбойника нашли и заключили под стражу.

На мужчину завели очередное уголовное дело, расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU