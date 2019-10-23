При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-23T13:11:19+03:00

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра

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«Ростелеком» предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте. В рамках акции «Всё вместе», которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений везде» на специальных выгодных условиях — целое море впечатлений и три услуги по цене одной.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра.

При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink . r t . ru ).

Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России неэфирные каналы.

Телеканалы на любой возраст, вкус и интересы: 40 каналов с кино и сериалами, 15 — детских, 13 — спортивных, 35 — познавательных, 25 — музыкальных.

Только в Wink доступны телеканалы UFC ТВ (полностью посвящен самой известной и авторитетной в мире ассоциации смешанных единоборств) и Eurosport Gold (с самыми известными теннисными турнирами мира), сообщает пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU