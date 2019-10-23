Между Костромой и Ярославлем грузовик насмерть сбил бабушку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-23T12:38:09+03:00

За 21.10.2019 в регионе зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек получили травмы, 1 человек погиб Фото: УМВД по Ярославской области

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Во вторник, 22 октября, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На 22 км дороги «Холмогоры» под колеса грузовика угодила пенсионерка. Бабушке был 81 год. Она скончалась на месте. За рулем «Хово», по предварительной информации, был 40-летний мужчина. На месте выезжала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Напомним, в понедельник, 21 октября, на дороге Ростов-Иваново-Нижний со стороны Ростова на встречку вылетел «Ниссан» и столкнулся с «Тойотой». 33-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU