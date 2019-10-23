2019-10-23T12:38:09+03:00
Происшествия

Между Костромой и Ярославлем грузовик насмерть сбил бабушку

Она скончалась на месте
Роман РЫЖИКОВ
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За 21.10.2019 в регионе зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек получили травмы, 1 человек погибЗа 21.10.2019 в регионе зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек получили травмы, 1 человек погибФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 октября, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На 22 км дороги «Холмогоры» под колеса грузовика угодила пенсионерка. Бабушке был 81 год. Она скончалась на месте. За рулем «Хово», по предварительной информации, был 40-летний мужчина. На месте выезжала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Напомним, в понедельник, 21 октября, на дороге Ростов-Иваново-Нижний со стороны Ростова на встречку вылетел «Ниссан» и столкнулся с «Тойотой». 33-летняя пассажирка «Тойоты» скончалась в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU

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