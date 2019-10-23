Меньше отчетов. Ярославские депутаты поддержали инициативу снизить нагрузку на учителей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-23T12:20:18+03:00

Из-за отчетов у учителей не остается времени на детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Речь идет о сокращении требований по составлению отчетов, ответов на информационные запросы, а также по подготовке внутренней отчетности

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Это федеральная инициатива, которую ярославские депутаты, естественно, поддержали. Правда, чтобы она заработала, сначала нужно внести изменения в ФЗ «Об образовании в РФ».

- Чтобы высвободить время у педагогических работников, необходимо составить определенный перечень обязательных к ответу приоритетных запросов, - отметила председатель комитета Ярославской областной Думы Ольга Хитрова.

А председатель региональной организации Общероссийского профсоюза образования Алексей Соколов отметил, что загруженность учителей непедагогической работой сегодня входит в топ-3 наиболее важных проблем. Идея определиться с приоритетами позволит решить ее, но, правда, лишь частично.

- Прекрасно знаю, что педагоги жалуются на нагрузку в части подготовки различного рода отчетности и планов. Учителям уже не хватает времени на преподавательскую деятельность, - сказал депутат Антон Капралов. – Неоднократно слышал фразу «кто же додумался установить требования и правила, явно не учитель».

В итоге депутаты рекомендовали Думе поддержать проект закона. Затем постановление будет направлено в комитет Госдумы по образованию и науке.

ИСТОЧНИК KP.RU