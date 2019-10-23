В Ярославской области почти на 500 рублей собираются увеличить прожиточный минимум на ребенка
Предложение о повышении прожиточного минимума на ребенка озвучили на комитете регионального заксобрания по социальной, демографической политике, труду и занятости. Депутаты проект одобрили. Повышение в следующем году должно составить 4,7%, в денежном выражении - 447 рублей.
- Сейчас прожиточный минимум составляет 10235 рублей, со следующего года предлагается увеличить его до 10682 рублей, - сказала председатель комитета облдумы Лариса Ушакова.
Региональный прожиточный минимум ребенка рассчитывается на основании данных о потребительской корзине и уровня потребительских цен. Он используется для расчета областных мер социальной поддержки населения, например, ежемесячной выплаты семьям, где родился третий и последующий ребенок. Кроме того, данный показатель применяется при признании семей малоимущими и от него может зависеть размер алиментов, которые будет выплачивать при разводе родитель.
ИСТОЧНИК KP.RU