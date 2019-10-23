2019-10-23T11:30:42+03:00
Общество

В Ярославской области почти на 500 рублей собираются увеличить прожиточный минимум на ребенка

Депутаты одобрили законопроект
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Какими будут алименты зависит, в том числе, и от прожиточного минимумаКакими будут алименты зависит, в том числе, и от прожиточного минимумаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Предложение о повышении прожиточного минимума на ребенка озвучили на комитете регионального заксобрания по социальной, демографической политике, труду и занятости. Депутаты проект одобрили. Повышение в следующем году должно составить 4,7%, в денежном выражении - 447 рублей.

- Сейчас прожиточный минимум составляет 10235 рублей, со следующего года предлагается увеличить его до 10682 рублей, - сказала председатель комитета облдумы Лариса Ушакова.

Региональный прожиточный минимум ребенка рассчитывается на основании данных о потребительской корзине и уровня потребительских цен. Он используется для расчета областных мер социальной поддержки населения, например, ежемесячной выплаты семьям, где родился третий и последующий ребенок. Кроме того, данный показатель применяется при признании семей малоимущими и от него может зависеть размер алиментов, которые будет выплачивать при разводе родитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коньяк, шампанское, текила… Ярославские приставы уничтожили опасный алкоголь
В Рыбинске автокран раздавил водителя
В Рыбинске арендатор напал на знакомую из-за трех тысяч
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
Между Костромой и Ярославлем грузовик насмерть сбил бабушку
Меньше отчетов. Ярославские депутаты поддержали инициативу снизить нагрузку на учителей
Магнус Пяярви стал нападающим «Локомотива»
Для погорельцев из Ростова открыли счет для пожертвований
«Есть отставание от графика». В Красном Бору Ярославского района строят ясли
Осташинское кладбище обещают благоустроить до конца ноября
В Рыбинске на директора строительной фирмы завели 17 томов уголовного дела
В Рыбинске пройдёт День памяти узников и жертв Волголага
«Буревестнику» в Москве полет не удался
Строительство садика в Пошехонском районе находится на финальном этапе
В Ярославле прокуратура выявила нарушении в строительстве жилого дома
В Ярославской области пройдет проверка системы оповещения о ЧС
Пьяные студенты ярославского театрального института украли гигантский кувшин
Ярославец воровал из продуктовых тележек сумки, а иногда вырывал их из рук покупательниц
«Нам не стыдно». Рыбинцам предлагают встретиться и обсудить работу «умных» светофоров
Ради заграничной поездки ярославец погасил долг в 350 тысяч рублей
Жители Ярославской области нарыбачили в Дарвинском заповеднике на миллион рублей
Помогите найти: в Ярославской области может находиться пропавший владимирец на черной Volvo
Семьи погибших в Ростове получат компенсации