2019-10-23T11:25:05+03:00
Спорт

Магнус Пяярви стал нападающим «Локомотива»

Ярославский хоккейный клуб подписал контракт со шведом
Роман РЫЖИКОВ
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Магнус Пяярви, ХК "Локомотив"/vk.comМагнус Пяярви, ХК "Локомотив"/vk.com
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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив», о чьих успехах в этом сезоне можно только промолчать, подписал нового нападающего. 28-летний Магнус Пяярви будет играть за «бронепоезд».

Переход, который мы ждали десять лет, состоялся официально, - говорят в «Локомотиве». - Чемпион мира, первый раунд драфта, почти 500 матчей в НХЛ — да, это всё про него.

Последнее время швед провел на льду за «Оттаву», до этого он играл в «Эдмонтон Ойлерз», « Сент-Луис Блюз», «Чикаго Вулвз»…

Надеемся, игрок усилит ярославский клуб в непростое для него время.

Магнус Пяярви родился 12 апреля 1991 в Норрчёпинге (Швеция). Амплуа: нападающий. Хват: левый. Рост: 187 см. Вес: 93 кг. В 2009 году выбран на Драфте НХЛ клубом Эдмонтон Ойлерз (1 раунд, #10) победитель Мемориала Глинки (2007), серебряный призёр молодёжного ЧМ (2008, 2009), бронзовый призёр молодёжного ЧМ (2010), бронзовый призёр ЧМ (2010), серебряный призёр ЧМ (2011), чемпион мира (2018)

ИСТОЧНИК KP.RU

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