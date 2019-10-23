«Есть отставание от графика». В Красном Бору Ярославского района строят ясли
Вчера в Красный бор на строительную площадку будущих яслей нагрянула инспекция во главе с депутатом Ярославской областной Думы Михаилом Никешиным. Поселку, активно стоятся жилые дома, катастрофически не хватает «детской» инфраструктуры. Поэтому завершения строительства яслей на 90 мест ждут с огромным нетерпением, хоть и полностью проблему это не решит.
Работы на стройплощадке идут полным ходом, хоть и с некоторым опозданием от графика. Подрядчик вышел на объект в начале лета, сейчас уже заканчивается укладка стен, начаты работы по перекрытию первого этажа здания, скоро начнется комплектование теплового контура и монтаж окон. Потом настанет черед отделочных работ.
Как отметил руководитель проекта Валерий Мальцев, есть проблемы с благоустройством территории у будущих яслей.
- Дождливое лето сделало свое дело, сейчас завозим и утрамбовываем песок, делаем подъездные пути, подводим сети и коммуникации, - рассказал Мальцев.
Стоимость этого объекта – 106 миллионов рублей. В планах построить рядом детский сад на 220-280 мест и школу на 1100 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU