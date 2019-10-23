2019-10-23T10:35:50+03:00
Общество

«Есть отставание от графика». В Красном Бору Ярославского района строят ясли

Еще там будут детский сад и школа
Полина Вачнадзе
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Работы на стройплощадке идут полным ходом, хоть и с некоторым опозданием от графика. ФОТО: Ярославская областная ДумаРаботы на стройплощадке идут полным ходом, хоть и с некоторым опозданием от графика. ФОТО: Ярославская областная Дума
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Вчера в Красный бор на строительную площадку будущих яслей нагрянула инспекция во главе с депутатом Ярославской областной Думы Михаилом Никешиным. Поселку, активно стоятся жилые дома, катастрофически не хватает «детской» инфраструктуры. Поэтому завершения строительства яслей на 90 мест ждут с огромным нетерпением, хоть и полностью проблему это не решит.

Работы на стройплощадке идут полным ходом, хоть и с некоторым опозданием от графика. Подрядчик вышел на объект в начале лета, сейчас уже заканчивается укладка стен, начаты работы по перекрытию первого этажа здания, скоро начнется комплектование теплового контура и монтаж окон. Потом настанет черед отделочных работ.

Как отметил руководитель проекта Валерий Мальцев, есть проблемы с благоустройством территории у будущих яслей.

- Дождливое лето сделало свое дело, сейчас завозим и утрамбовываем песок, делаем подъездные пути, подводим сети и коммуникации, - рассказал Мальцев.

Стоимость этого объекта – 106 миллионов рублей. В планах построить рядом детский сад на 220-280 мест и школу на 1100 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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