2019-10-23T10:09:25+03:00
Общество

Осташинское кладбище обещают благоустроить до конца ноября

Комиссия проверила, как идут работу на погосте, который утопает в грязи
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Делают участок для строительства дороги. ФОТО: мэрия ЯрославляДелают участок для строительства дороги. ФОТО: мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, сейчас на новом участке Осташинского кладбища идут работы по планировке и разравниванию земли, устанавливается система водоотведения, готовится участок для строительства дороги для автомобилей и пешеходов. Первый этап работ и, что самое главное, обустройство временной дороги подрядчик планирует завершить до конца ноября.

- Проговорили с подрядчиком о том, что необходимо в кратчайшие сроки благоустроить временную дорогу, чтобы у людей при посещении кладбища не возникало проблем с тем, как добраться до нужного участка, - сказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

О том, сколько проблем возникало и какие именно, КП-Ярославль писала с начала октября, когда все подходы к новому сектору Осташинского кладбища превратились в одно сплошное грязевое месиво.

Не лучшая участь постигла и кладбище у деревни Селифонтово, где с началом сезона дождей затопило захоронения и подходы к ним. Сейчас там также делается временная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для погорельцев из Ростова открыли счет для пожертвований
«Есть отставание от графика». В Красном Бору Ярославского района строят ясли
В Рыбинске на директора строительной фирмы завели 17 томов уголовного дела
В Рыбинске пройдёт День памяти узников и жертв Волголага
«Буревестнику» в Москве полет не удался
Строительство садика в Пошехонском районе находится на финальном этапе
В Ярославле прокуратура выявила нарушении в строительстве жилого дома
В Ярославской области пройдет проверка системы оповещения о ЧС
Пьяные студенты ярославского театрального института украли гигантский кувшин
Ярославец воровал из продуктовых тележек сумки, а иногда вырывал их из рук покупательниц
«Нам не стыдно». Рыбинцам предлагают встретиться и обсудить работу «умных» светофоров
Ради заграничной поездки ярославец погасил долг в 350 тысяч рублей
Жители Ярославской области нарыбачили в Дарвинском заповеднике на миллион рублей
Помогите найти: в Ярославской области может находиться пропавший владимирец на черной Volvo
Семьи погибших в Ростове получат компенсации