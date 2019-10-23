Осташинское кладбище обещают благоустроить до конца ноября

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-23T10:09:25+03:00

Комиссия проверила, как идут работу на погосте, который утопает в грязи

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Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, сейчас на новом участке Осташинского кладбища идут работы по планировке и разравниванию земли, устанавливается система водоотведения, готовится участок для строительства дороги для автомобилей и пешеходов. Первый этап работ и, что самое главное, обустройство временной дороги подрядчик планирует завершить до конца ноября.

- Проговорили с подрядчиком о том, что необходимо в кратчайшие сроки благоустроить временную дорогу, чтобы у людей при посещении кладбища не возникало проблем с тем, как добраться до нужного участка, - сказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

О том, сколько проблем возникало и какие именно, КП-Ярославль писала с начала октября, когда все подходы к новому сектору Осташинского кладбища превратились в одно сплошное грязевое месиво.

Не лучшая участь постигла и кладбище у деревни Селифонтово, где с началом сезона дождей затопило захоронения и подходы к ним. Сейчас там также делается временная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU