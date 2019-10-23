В Рыбинске на директора строительной фирмы завели 17 томов уголовного дела
В Рыбинске полиция завершила расследование по делу местного руководителя фирмы, который обвиняется в серии мошенничеств. Мужчине предъявлены обвинения по 10 эпизодам. Следствием установлено, что преступник получал заказы на строительство, однако, объекты не достраивал или не начинал вовсе.
- По одному из эпизодов, обвиняемый заключил договор с другой строительной фирмой и получил от них денежные средства на строительство жилого дома в сумме почти два с половиной миллиона рублей. На начальном этапе выполнил работы на некоторую сумму, а затем работы были приостановлены и не велись, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Оставшиеся деньги преступник забрал себе.
Общая сумма причиненного ущерба составила более трех с половиной миллионов рублей, а объем уголовного дела - 17 томов. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU