2019-10-23T09:16:52+03:00
Происшествия

В Рыбинске на директора строительной фирмы завели 17 томов уголовного дела

Мужчина обвиняется в 10 эпизодах мошенничества
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске полиция завершила расследование по делу местного руководителя фирмы, который обвиняется в серии мошенничеств. Мужчине предъявлены обвинения по 10 эпизодам. Следствием установлено, что преступник получал заказы на строительство, однако, объекты не достраивал или не начинал вовсе.

- По одному из эпизодов, обвиняемый заключил договор с другой строительной фирмой и получил от них денежные средства на строительство жилого дома в сумме почти два с половиной миллиона рублей. На начальном этапе выполнил работы на некоторую сумму, а затем работы были приостановлены и не велись, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Оставшиеся деньги преступник забрал себе.

Общая сумма причиненного ущерба составила более трех с половиной миллионов рублей, а объем уголовного дела - 17 томов. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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