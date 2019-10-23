В Рыбинске пройдёт День памяти узников и жертв Волголага

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-23T07:47:16+03:00

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В Рыбинске 30 октября пройдёт день памяти узников и жертв Волголага. Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра. Местом проведения традиционно станет территория на въезде в микрорайон Переборы. Место выбрано не случайно: с 30 по 50 годы прошлого столетия тут располагался приемник-распределитель одного из крупнейших лагерей советского тоталитарного режима.

Узниками Волголага были основательница первого в мире детского музыкального театра Наталья Сац, режиссер Сергей Радлов, поэтесса Анна Радлова, рыбинские поэт Николай Якушев, а также краевед и писатель Ким Катунин.

Для поездки к месту проведения памятных мероприятий от здания департамента по социальной защите населения, по адресу улица Крестовая, дом 139, в 10:30 утра будет организован автобусный рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU