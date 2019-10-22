«Буревестнику» в Москве полет не удался

СЕГОДНЯ 22:27 2019-10-22T22:27:05+03:00

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Первая выездная игра обновленной в межсезонье команды Михаила Терехова ожидалась с некоторой тревогой, так как даже в домашних играх ярославцы действовали неровно. Хоть в прошлом сезоне с москвичами из «Руна-Баскет» результаты были в целом положительными, все же за лето многое могло измениться.

Вот результаты изменений и проявились в отчетном матче, еще раз отметив отсутствие у Терехова стабильного снайпера, способного своими «трёхами» вносить нужные очковые прибавки. В нужные моменты матча ярославцам никак не удавались броски из-за дуги, что и отразилось в итоговой строке грустной цифрой – 4 попадания из 15 попыток. По этому показателю москвичи превзошли наших примерно в полтора раза по точности. У них 8 «трёх» из 22 бросков

Вроде бы не такая большая разница по очкам из-за дуги. Но при игре очко в очко каждый такой промах бьет по всей команде, вынуждая партнеров на предельные усилия в защите.

По ходу игры вновь приходится отмечать, что у «Бури» очень многое зависит от лидеров: Артема Бутянковса и Джастина Роберсона. И не только в плане набора очков. Оба привычно набрали более остальных партнеров (17 и 16 соответственно). Однако в своих лучших играх они способны на более высокие цифры. Понятно, что наших лидеров будут особо опекать, но за счет этого могут быть «развязаны» руки у партнеров. Тут тренерам еще придется поработать на взаимодействиях в команде.

В московском матче команда Михаила Терехова билась до последних секунд, не смотря на то, что за 25 секунд до конца отставание было в 5 очков. По все попытки ценой фолов получить мяч в надежде на свои «трёхи» остались не реализованы. Кольцо словно было против «Руна-Баскет» - «Буревестник» - 92 : 85(22:18, 22:27, 24:22, 24:18)

ИСТОЧНИК KP.RU