В Ярославле прокуратура выявила нарушении в строительстве жилого дома
В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверку на предмет соблюдения законодательства РФ при строительстве. В ходе рейда эксперты выявили нарушения в работе фирмы «Основная строительная компания».
- Работы по строительству многоквартирного дома на территории, ограниченной улицами Трудовой, 2-й Бутырской, Мануфактурной, а также 3-м Вокзальным переулком, велись в отсутствии решения о продлении срока действия ранее выданного разрешения на строительство, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
По факту выявленных нарушений было возбуждено административное дело. Генеральный директор фирмы был привлечен к ответственности. Уточняется, что в настоящий момент все нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU