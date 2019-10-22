В Ярославле прокуратура выявила нарушении в строительстве жилого дома

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-22T19:22:33+03:00

У строительной компании были просрочены разрешения на проведение работ

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В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверку на предмет соблюдения законодательства РФ при строительстве. В ходе рейда эксперты выявили нарушения в работе фирмы «Основная строительная компания».

- Работы по строительству многоквартирного дома на территории, ограниченной улицами Трудовой, 2-й Бутырской, Мануфактурной, а также 3-м Вокзальным переулком, велись в отсутствии решения о продлении срока действия ранее выданного разрешения на строительство, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По факту выявленных нарушений было возбуждено административное дело. Генеральный директор фирмы был привлечен к ответственности. Уточняется, что в настоящий момент все нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU