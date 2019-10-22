2019-10-22T18:18:04+03:00
Общество

В Ярославской области пройдет проверка системы оповещения о ЧС

Электросирены и громкоговорители будут включены 23 октября
Полина ЗАЙЦЕВА
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В период с 11 до 13 часов на несколько минут будут включены уличные электросирены и громкоговорители.В период с 11 до 13 часов на несколько минут будут включены уличные электросирены и громкоговорители.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области пройдет масштабная техническая проверка региональной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мероприятие запланировано на завтра, 23 октября.

- В период с 11 до 13 часов дня на несколько минут будут включены уличные электросирены и громкоговорители, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Помимо этого, проверка коснется и перехвата радио и телевещания. Специалисты должны будут передать экстренное сообщение о возникшей угрозе населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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