Пьяные студенты ярославского театрального института украли гигантский кувшин

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-22T17:40:41+03:00

Молодые люди уволокли символ ресторана грузинской кухни в свой ВУЗ

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«Вижу цель, не вижу препятствий». Пьяные студенты ярославского театрального института ночью уволокли гигантский кувшин весом несколько сотен килограммов. О происшествии рассказали в ресторане грузинской кухни, символом которого являлась огромная посудина.

- Это символ нашего ресторана, сделанный вручную, известным грузинским архитектором, весом несколько сотен килограммов и высотой под 2 метра. – написали на свих страницах в соцсетях рестораторы.

Молодые повесы, утащившие кувшин, попали на камеры уличного наблюдения, поэтому «кражу века» удалось раскрыть очень быстро. Видимо, ребята переоценили свои силы, потому что в процессе транспортировки сосуд побили.

Фото: Ресторан Кувшин в Ярославле/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU