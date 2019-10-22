Ярославец воровал из продуктовых тележек сумки, а иногда вырывал их из рук покупательниц
В период с 2017 по 2018 год 37-летний ярославец регулярно совершал преступления в торговых центрах и продуктовых магазинах города. Правоохранители насчитали целых шесть краж и один грабеж.
Он выслеживал женщин и воровал у них сумки, которые они оставляли в продуктовых тележках и отворачивались. Также рецидивист не брезговал продуктами и мобильными телефонами, которые продавались на стеллажах.
Свое последнее преступление он совершил в торговом центре, выхватив у покупательницы сумку с вещами. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.
Прокуратура направила уголовное дело во Фрунзенский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU