Ярославец воровал из продуктовых тележек сумки, а иногда вырывал их из рук покупательниц

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-22T16:50:13+03:00

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В период с 2017 по 2018 год 37-летний ярославец регулярно совершал преступления в торговых центрах и продуктовых магазинах города. Правоохранители насчитали целых шесть краж и один грабеж.

Он выслеживал женщин и воровал у них сумки, которые они оставляли в продуктовых тележках и отворачивались. Также рецидивист не брезговал продуктами и мобильными телефонами, которые продавались на стеллажах.

Свое последнее преступление он совершил в торговом центре, выхватив у покупательницы сумку с вещами. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Прокуратура направила уголовное дело во Фрунзенский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU