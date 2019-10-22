2019-10-22T16:50:13+03:00
Происшествия

Ярославец воровал из продуктовых тележек сумки, а иногда вырывал их из рук покупательниц

Прокуратура направила уголовное дело в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с 2017 по 2018 год 37-летний ярославец регулярно совершал преступления в торговых центрах и продуктовых магазинах города. Правоохранители насчитали целых шесть краж и один грабеж.

Он выслеживал женщин и воровал у них сумки, которые они оставляли в продуктовых тележках и отворачивались. Также рецидивист не брезговал продуктами и мобильными телефонами, которые продавались на стеллажах.

Свое последнее преступление он совершил в торговом центре, выхватив у покупательницы сумку с вещами. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Прокуратура направила уголовное дело во Фрунзенский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяные студенты ярославского театрального института украли гигантский кувшин
«Нам не стыдно». Рыбинцам предлагают встретиться и обсудить работу «умных» светофоров
Ради заграничной поездки ярославец погасил долг в 350 тысяч рублей
Жители Ярославской области нарыбачили в Дарвинском заповеднике на миллион рублей
Помогите найти: в Ярославской области может находиться пропавший владимирец на черной Volvo
Семьи погибших в Ростове получат компенсации
Сразу две европейские награды Effie едут в Россию
«Даже расступились». Молодой ярославец спас женщину, когда остальные прошли мимо
Ярославец устал терпеть пьяную жену и убил ее
Ярославец попросил погреться в машине и угнал ее у соседа по гаражу
В Рыбинске на перекрестке Ленина и улицы 9 Мая теперь можно поворачивать налево с двух полос
Жительницы Рыбинска обиделась на знакомого мужчину и поцарапала его «Шкоду»
Завтра не пугаемся! В Ярославской области проверят систему оповещения
В Ростове прощаются с детьми, погибшими на пожаре
Скончалась в больнице: пассажирка иномарки получила несовместимые с жизнью травмы в ДТП под Ростовом
Ярославская полиция за неделю нашла 15 детей, которые самовольно ушли из дома
«Трактористы» переиграли «бронепоезд»
В Ярославской области похолодает ровно через неделю
В Ярославской области 22 октября объявлено днем траура по погибшим при пожаре
Ярославец на «Ладе» разбил припаркованный «Кадилак Эскалэйд»
Поджигателя дома в Ростове заключили под стражу
Первые 38 лет детства мужчины самые сложные: спасатели достали из колодца любопытного ярославца
В 2020 году в Ярославле отремонтируют «улицы Победы»
В Рыбинске установили миниатюрные дорожные знаки
Женщина с пятью внуками с трудом, но получила жилье от администрации Пошехонья
Сколько стоит автомат? Рыбинцам предлагают разоружиться и получить за это деньги