2019-10-22T16:47:21+03:00
Общество

«Нам не стыдно». Рыбинцам предлагают встретиться и обсудить работу «умных» светофоров

К диалогу приглашает технический директор компании по установке этой техники
Полина Вачнадзе
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Есть четкая транспортная стратегия, говорит представитель московской компании. ФОТО: администрация РыбинскаЕсть четкая транспортная стратегия, говорит представитель московской компании. ФОТО: администрация Рыбинска
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Технический директор ООО «СпецДорПроект» Константин Антонович приглашает рыбинцев на встречу, как он сам обозначил, для конструктивного диалога. Тема общения: организация дорожного движения в городе с помощью «умных» светофоров. Их московская компания начала устанавливать в Рыбинске с прошлого года. Ситуация на дорогах должна была улучшиться, но не всем участникам дорожного движения схема действий современных регулировщиков пришлась по нраву.

- Нам не стыдно за свою работу, мы можем четко пояснить каждое свое действие, и для чего так сделано. А когда нечего стыдиться – всегда можно смотреть открыто в глаза. Безусловно, не все ответы на вопросы будут по душе, но у нас нет задачи и возможности угодить в большом городе всем и вся, - пояснил Константин Антонович.

Встреча представителей компании и неравнодушных рыбинцев пройдет 23 октября в 19 часов в здании администрации города (ул.Рабочая, 1). Принять участие могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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