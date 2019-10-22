Ради заграничной поездки ярославец погасил долг в 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-22T16:30:00+03:00

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Только запрет на вылет за рубеж заставил ярославца погасить долг по налогам.

- Два исполнительных документа о взыскании налоговых платежей поступили в Заволжский районный отдел УФССП. Индивидуальный предприниматель задолжал в бюджет порядка 350 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так как платить по счетам он не спешил, приставам пришлось ограничить свободу мужчины в передвижениях. А у него как раз поездка. Волей-неволей пришлось найти деньги и выплатить все, что должен. Как только квитанция об оплате была предъявлена приставу-исполнителю, все ограничения с предпринимателя сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU