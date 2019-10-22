«Даже расступились». Молодой ярославец спас женщину, когда остальные прошли мимо

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-22T15:25:54+03:00

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Алексей Дроздов гулял вечером с собакой на улице Гоголя, когда услышал звук битого стекла и крик о помощи: грабитель вырывал сумку из рук женщины, она уже лежала на земле.

- Была мысль: надо остановить. Я оттолкнул парня, он упал, потом встал и начал применять грубую силу, - так Алексей рассказывает о драке, которая началась между ним и нападавшим. Тот даже начал душить молодого человека, но приехали сотрудники полиции, которых все же вызвали прохожие.

Если бы не Алексей, для Марии Баикиной все могло бы закончиться гораздо хуже.

- Я шла из магазина, в руках пакеты, на плече сумка. Вдруг удар по голове бутылкой, стали отбирать сумку, - вспоминает ярославна. – Но мне до последнего казалось, что кто-то придет на помощь.

И Алексей, в отличие от многих, не прошел мимо. В схватке с преступником студенту колледжа помогло то, что он занимается рукопашным боем, немного – боксом и кикбоксингом. Но все равно пришлось нелегко.

- Он дважды пытался сбежать. Были рядом люди, просил помочь, но никто не отвечал. Все мимо проходили, даже расступились, - говорит Алексей.

Как оказалось, налетчик – его ровесник. В полиции молодой человек отводил глаза, пытался извиняться, но, по словам Марии, делал это не очень искренне.

- Несмотря на то, что подозреваемый пытался душить Алексея, он смог сломить его сопротивление и удерживал до прибытия наряда полиции, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области. – 1 ноября в рамках VI гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоится торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Там будет присутствовать и Алексей.

ИСТОЧНИК KP.RU