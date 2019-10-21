5 тысяч рублей за полцены: фальшивомонетчики из Ярославля предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-21T14:30:12+03:00

Они покупали поддельные деньги, а потом разменивали их в магазинах

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В преступлении обвиняются 32-летний жители Ивановской области и 29-летний ярославец. По данным следствия, молодые люди через Интернет купили десять поддельных пятитысячных купюр, каждая из которых обошлась им в 2500 рублей. Фальшивые деньги предприимчивые мужчины забрали из тайника в Московской области, после чего привезли в Ярославль.

Здесь обвиняемый ходили по небольшим магазинчикам и покупали какой-нибудь товар по низкой стоимости. Себе брали настоящую сдачу, а невнимательным продавцам сбывали поддельные купюры. Кроме Ярославля, фальшивомонетчики то же самое проворачивали в Александрове Владимирской области.

Свою вину мужчины признали полностью. Им грозит лишение свободы до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU