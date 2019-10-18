2019-10-18T12:44:26+03:00
Происшествия

Тело под мостом: В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери

Обнаженное тело нашли у реки Черемухи в середине сентября
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Подробности не разглашаются в интересах следствияПодробности не разглашаются в интересах следствияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В расследовании гибели многодетной мамы из Рыбинска появились новые детали.

- По подозрению в причастности к совершению преступления задержан житель области. С ним проводятся следственные действия. - рассказала КП-Ярославль старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Напомним, город содрогнулся в середине сентября от жуткой новости: под мостом над Черемухой нашли обнаженное женское тело. Погибшей женщиной оказалась 35-летняя мать троих детей. В роковую ночь накануне своей смерти рыбинка пошла в бар. Наутро истерзанный полуголый труп нашел старший сын женщины, который отправился на ее поиски.

Тогда речь шла об изнасиловании – одежда на теле была якобы повреждена. Однако, страшную информацию не подтвердили. Предварительно, задержанный мужчина толкнул женщину в пылу ссоры. Она упала с высоты и разбилась, а при падении задралась одежда.

Мы соболезнуем близким погибшей женщины и следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам
На вокзале «Ярославль Московский» будут помогать инвалидам добраться до поезда
Рыбинским родителям и учителям расскажут, что такое «буллинг» в соцсетях
В Ярославле пропала 84-летняя бабушка в берете
В Рыбинске отремонтировали 14 дворов
Осужденным ярославнам рассказали о бирже труда, пенсиях и актуальных вакансиях
Началось расследование по факту несанкционированной свалки продуктов под Туношной
Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в канаве
Быстрые деньги: ярославец украл двигатель и четыре колеса с «Лады Гранты»
Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные
Мэр Ярославля уволил Ильхама Худиева из-за «нечистых рук»
«Бронепезд» справился с «Адмиралом» в битве на буллитах
В Ярославле пропала 15-летняя голубоглазая девочка с каре
В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба
Реорганизации ортопедического отделения ярославской больницы №2 не будет
В Ярославле приземлился самолет 1944 года производства
Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»
На реконструкцию парка «Плещеево озеро» дали 6 миллионов рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и автобус
Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников