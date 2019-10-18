Тело под мостом: В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-18T12:44:26+03:00

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В расследовании гибели многодетной мамы из Рыбинска появились новые детали.

- По подозрению в причастности к совершению преступления задержан житель области. С ним проводятся следственные действия. - рассказала КП-Ярославль старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Напомним, город содрогнулся в середине сентября от жуткой новости: под мостом над Черемухой нашли обнаженное женское тело. Погибшей женщиной оказалась 35-летняя мать троих детей. В роковую ночь накануне своей смерти рыбинка пошла в бар. Наутро истерзанный полуголый труп нашел старший сын женщины, который отправился на ее поиски.

Тогда речь шла об изнасиловании – одежда на теле была якобы повреждена. Однако, страшную информацию не подтвердили. Предварительно, задержанный мужчина толкнул женщину в пылу ссоры. Она упала с высоты и разбилась, а при падении задралась одежда.

Мы соболезнуем близким погибшей женщины и следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU