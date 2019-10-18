На вокзале «Ярославль Московский» будут помогать инвалидам добраться до поезда

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-18T12:28:17+03:00

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С сентября на вокзале «Ярославль Московский» стала работать специализированная служба, которая помогает маломобильным гражданам сесть на поезд, донести до вагона багаж да и вообще сориентироваться на вокзале. Услуга эта бесплатная, главное, заранее предупредить, что понадобится помощь.

Для этого нужно позвонить в Центр содействия мобильности по телефону 8(800)775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме). Заявку можно оставить за три дня до предполагаемой даты поездки, но не позднее чем за сутки.

Кто же может воспользоваться помощью сотрудников Центра? Инвалиды I и II групп, имеющие расстройства зрения, слуха, люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, дети-инвалиды, а также пассажиры, которых перевозят на носилках. Обратиться за помощью имеют право и те, у кого временные проблемы со здоровьем, например, сломана нога и приходится ходить на костылях.

Подобная услуга уже действует на вокзале «Ярославль Главный».

ИСТОЧНИК KP.RU