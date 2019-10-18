2019-10-18T12:28:17+03:00
Общество

На вокзале «Ярославль Московский» будут помогать инвалидам добраться до поезда

Услуга бесплатная, но нужно вовремя предупредить работников вокзала
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Подобная услуга уже действует на вокзале «Ярославль Главный»Подобная услуга уже действует на вокзале «Ярославль Главный»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С сентября на вокзале «Ярославль Московский» стала работать специализированная служба, которая помогает маломобильным гражданам сесть на поезд, донести до вагона багаж да и вообще сориентироваться на вокзале. Услуга эта бесплатная, главное, заранее предупредить, что понадобится помощь.

Для этого нужно позвонить в Центр содействия мобильности по телефону 8(800)775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме). Заявку можно оставить за три дня до предполагаемой даты поездки, но не позднее чем за сутки.

Кто же может воспользоваться помощью сотрудников Центра? Инвалиды I и II групп, имеющие расстройства зрения, слуха, люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, дети-инвалиды, а также пассажиры, которых перевозят на носилках. Обратиться за помощью имеют право и те, у кого временные проблемы со здоровьем, например, сломана нога и приходится ходить на костылях.

Подобная услуга уже действует на вокзале «Ярославль Главный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам
Тело под мостом: В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Рыбинским родителям и учителям расскажут, что такое «буллинг» в соцсетях
В Ярославле пропала 84-летняя бабушка в берете
В Рыбинске отремонтировали 14 дворов
Осужденным ярославнам рассказали о бирже труда, пенсиях и актуальных вакансиях
Началось расследование по факту несанкционированной свалки продуктов под Туношной
Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в канаве
Быстрые деньги: ярославец украл двигатель и четыре колеса с «Лады Гранты»
Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные
Мэр Ярославля уволил Ильхама Худиева из-за «нечистых рук»
«Бронепезд» справился с «Адмиралом» в битве на буллитах
В Ярославле пропала 15-летняя голубоглазая девочка с каре
В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба
Реорганизации ортопедического отделения ярославской больницы №2 не будет
В Ярославле приземлился самолет 1944 года производства
Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»
На реконструкцию парка «Плещеево озеро» дали 6 миллионов рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и автобус
Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников