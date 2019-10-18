Рыбинским родителям и учителям расскажут, что такое «буллинг» в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-18T12:16:05+03:00

На лекции родители, учителя и соцработники услышат реальные истории из жизни семей Фото: Администрация Рыбинска

И как избежать детской зависимости от интернета

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21 октября в Общественно-культурном центре Рыбинска состоится лекция на тему – «Нехимические виды зависимости и «буллинг» (травля) в соцсетях».

Руководитель Центра информационной безопасности в сети интернет «Защита» Юрий Афанасьев расскажет родителям, учителям, социальным работникам и психологам о диагностике и профилактике зависимости от интернета, а также поделится реальными историями из жизни семей, которые столкнулись с этой проблемой.

В конце беседы слушатели смогут получить ответы на свои вопросы и консультацию психолога.

ИСТОЧНИК KP.RU