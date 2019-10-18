Рыбинским родителям и учителям расскажут, что такое «буллинг» в соцсетях
И как избежать детской зависимости от интернета
На лекции родители, учителя и соцработники услышат реальные истории из жизни семейФото: Администрация Рыбинска
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21 октября в Общественно-культурном центре Рыбинска состоится лекция на тему – «Нехимические виды зависимости и «буллинг» (травля) в соцсетях».
Руководитель Центра информационной безопасности в сети интернет «Защита» Юрий Афанасьев расскажет родителям, учителям, социальным работникам и психологам о диагностике и профилактике зависимости от интернета, а также поделится реальными историями из жизни семей, которые столкнулись с этой проблемой.
В конце беседы слушатели смогут получить ответы на свои вопросы и консультацию психолога.
ИСТОЧНИК KP.RU