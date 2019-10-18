2019-10-18T11:56:45+03:00
Общество

В Ярославле пропала 84-летняя бабушка в берете

Полиция просит помощи в поисках
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Ярославские полицейские разыскивают 84-летнюю пенсионерку. В среду, 16 октября, Надежда Павловна Асмолова ушла из дома и не вернулась.

Женщина худощавого телосложения и невысокого роста – 160 сантиметров. Волосы седые.

Была одета либо в белую куртку, либо в клетчатое черно-красное пальто, голубую блузку, коричневую жилетку, брюки, берет и черные ботинки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Надежды Павловны, позвоните по телефонам (8 4852) 24-01-17, 02 или с сотового 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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