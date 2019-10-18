В Ярославле пропала 84-летняя бабушка в берете

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-18T11:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославские полицейские разыскивают 84-летнюю пенсионерку. В среду, 16 октября, Надежда Павловна Асмолова ушла из дома и не вернулась.

Женщина худощавого телосложения и невысокого роста – 160 сантиметров. Волосы седые.

Была одета либо в белую куртку, либо в клетчатое черно-красное пальто, голубую блузку, коричневую жилетку, брюки, берет и черные ботинки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Надежды Павловны, позвоните по телефонам (8 4852) 24-01-17, 02 или с сотового 102.

ИСТОЧНИК KP.RU