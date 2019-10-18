В Рыбинске отремонтировали 14 дворов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-18T10:36:27+03:00

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Ремонт проводился по программе «Решаем вместе!». Последним привели в порядок двор у домов №6 и №8 на проспекте Серова. Рыбинцы собирались участвовать в проекте еще в 2018 году, но тогда на эту территорию не хватило денег. Тогда жители дворов проявили настойчивость и подали повторную заявку на участие в программе уже 2019 года. И теперь у них есть отремонтированный двор.

По проекту уложили новый асфальт, организовали парковку, проложили тротуары – теперь полностью разделены транспортные и автомобильные потоки, ходить по двору стало безопасно. Сами жители домов приняли активное участие в благоустройстве территории: и финансовое, и трудовое. Они вышли на так называемый субботник и самостоятельно установили лавочки и урны, высадили деревья.

Сейчас идет прием заявок на участие в программе в следующем году. Он продлится до 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU