2019-10-18T10:05:47+03:00
Общество

Осужденным ярославнам рассказали о бирже труда, пенсиях и актуальных вакансиях

Такие мероприятия необходимы для быстрой ресоциализации
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В специализированной психиатрической больнице для осужденных женщин специалист по социальной работе и учету трудового стажа Ирина Маклерова провела встречу. Ирина рассказала, как им нужно будет социально адаптироваться на рынке труда после освобождения, как организовать временное трудоустройство. Также поднимался вопрос пенсионного обеспечения.

Присутствовавшие ярославны задали свои вопросы и узнали, как встать на биржу труда, когда они окажутся на свободе. Еще им рассказали об актуальных вакансиях в Рыбинске и Ярославле.

– Подобные мероприятия помогают осуждённым ознакомиться с рынком труда региона, дают правильный ориентир для быстрого трудоустройства, а значит - для скорейшей ресоциализации, - пояснил заместитель начальника СПБ УФСИН России по Ярославской области майор внутренней службы Александр Малинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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