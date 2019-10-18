Началось расследование по факту несанкционированной свалки продуктов под Туношной

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-18T09:52:35+03:00

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Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования начал административное расследование по факту несанкционированной свалки. Напомним, что продукты с истекшим сроком годности, с основном там были упаковки с зеленью, обнаружили местные жители недалеко от деревни Заборное. Судя по маркировке, весь просроченный товар принадлежал одной и той же крупной торговой сети Ярославля.

Если все факты подтвердятся, магазин будет наказан. Штраф – до 250 тысяч рублей, также возможно и приостановление деятельности на срок до 90 дней. При повторном нарушении штрафы увеличатся.

ИСТОЧНИК KP.RU