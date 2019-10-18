Началось расследование по факту несанкционированной свалки продуктов под Туношной
Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования начал административное расследование по факту несанкционированной свалки. Напомним, что продукты с истекшим сроком годности, с основном там были упаковки с зеленью, обнаружили местные жители недалеко от деревни Заборное. Судя по маркировке, весь просроченный товар принадлежал одной и той же крупной торговой сети Ярославля.
Если все факты подтвердятся, магазин будет наказан. Штраф – до 250 тысяч рублей, также возможно и приостановление деятельности на срок до 90 дней. При повторном нарушении штрафы увеличатся.
ИСТОЧНИК KP.RU