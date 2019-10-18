Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в канаве

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-18T09:18:11+03:00

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Труп находился в канаве на улице Бахвалова. Его случайно обнаружили прохожие: тело было прикрыто листьями, поэтому так долго пролежало незамеченным.

Личность погибшего установили быстро. 67-летний мужчина уже неделю числился в розыске.

- Тело без внешних признаков насильственной смерти. По факту его обнаружения проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело мужчины направлено в бюро судеьно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU