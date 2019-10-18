2019-10-18T09:18:11+03:00
Общество

Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в канаве

Обнаружили его случайные прохожие
Полина Вачнадзе
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Мужчина уже неделю числился в розыске./ФОТО: группа «Жесть Ярославля» «ВКонтакте»Мужчина уже неделю числился в розыске./ФОТО: группа «Жесть Ярославля» «ВКонтакте»
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Труп находился в канаве на улице Бахвалова. Его случайно обнаружили прохожие: тело было прикрыто листьями, поэтому так долго пролежало незамеченным.

Личность погибшего установили быстро. 67-летний мужчина уже неделю числился в розыске.

- Тело без внешних признаков насильственной смерти. По факту его обнаружения проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело мужчины направлено в бюро судеьно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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