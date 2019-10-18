Быстрые деньги: ярославец украл двигатель и четыре колеса с «Лады Гранты»

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-18T09:10:29+03:00

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В полицию Ленинского района Ярославля обратился местный житель. Мужчина рассказал, что преступники украли с его машины, припаркованной во дворе, двигатель и четыре колеса.

Оперативники нашли подозреваемого и расспросили, зачем он это сделал. 34-летний нигде не работающий ярославец сказал, что решил поправить свое финансовое положение, поэтому оставил «Ладу Гранду» без колес. Все запчасти он продал.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU