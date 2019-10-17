2019-10-17T16:17:02+03:00
Общество

В Ярославле приземлился самолет 1944 года производства

Он летит на авиа-шоу в Китай
Полина Вачнадзе
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Владелец самолета три года восстанавливал аппарат после того, как выкупил его у Военно-воздушных сил Америки. ФОТО: Андрей СеровВладелец самолета три года восстанавливал аппарат после того, как выкупил его у Военно-воздушных сил Америки. ФОТО: Андрей Серов
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Сегодня в аэропорту «Туношна» приземлился самолет DC-3 1944 года производства. Самолет летит из Швеции в Китай на свое первое авиа-шоу, а в Ярославле он остановился на дозаправку.

Владелец самолета, Микаэль, три года восстанавливал аппарат после того, как выкупил его у Военно-воздушных сил Америки, где самолет был уже списан в утиль. Микаэль увлекается реконструкцией исторических летательных средств, это не первая и, наверняка, не последняя его работа.

Самолет DC-3 – один из самых массовых в истории мировой авиации. Серийный выпуск с учетом всех модификаций составил более 16 тысяч машин. Особой востребованностью DC-3 пользовался во время Второй Мировой войны, когда встала необходимость в дальних перелетах для транспортировки личного состава и грузов.

В нашей стране точная копия этой машины выпускалась под название ЛИ-2. Самолеты также использовались во время войны и после нее, совершая пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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