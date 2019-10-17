2019-10-17T09:46:23+03:00
Происшествия

В Ярославской области 16-летний подросток угнал скутер

Возможно, он причастен еще к двум кражам
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию поселка Некрасовское обратился местный житель. Он рассказал, что кто-то с участка его дома наглым образом похитил скутер за 17 тысяч рублей.

Правоохранители принялись искать преступника и выяснили, что причастен к краже 16-летний парень. Он сам во всем сознался.

– Следственным управлением ОМВД России по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в УМВД России по Ярославской области. – Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Скутер вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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