В Ярославской области 16-летний подросток угнал скутер
Возможно, он причастен еще к двум кражам
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В полицию поселка Некрасовское обратился местный житель. Он рассказал, что кто-то с участка его дома наглым образом похитил скутер за 17 тысяч рублей.
Правоохранители принялись искать преступника и выяснили, что причастен к краже 16-летний парень. Он сам во всем сознался.
– Следственным управлением ОМВД России по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в УМВД России по Ярославской области. – Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Скутер вернули хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU