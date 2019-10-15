Во Владивостоке «Локомотив» не сумел дожать «Амур»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-15T15:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

После хорошо проведенного матча в Пекине у ярославских хоккеистов появилась возможность нарастить достигнутый успех уже во Владивостоке. Для этого были все предпосылки в виде наладившегося взаимодействия хоккеистов и высоких скоростей, которые подопечные Александра Ардашева могли удерживать всё игровое время. Однако, прежде всего, была нужна полная концентрация всех игроков с первых секунд. И вот именно первые секунды игры и подвели наш грозный «бронепоезд».

Не прошло и полминуты, как при вбрасывании у ворот Ильи Коновалова шайба каким-то отскоком проскочила между наших оборонцев прямо на клюшку сопернику, который с острого угла все же отправил ее в цель. Пропущенный гол несколько сбил атакующие действия ярославцев, хотя и ненадолго. Постепенно «бронепоезд» раскочегарился, и у ворот «тигров» стали появляться острые моменты. Правда, назвать их голевыми сложно, поскольку хозяева действовали предельно четко в обороне, практически не оставляя нашим даже долей секунды на обработку шайбы. А перед самым перерывом еще и в меньшинстве наши остались. Но именно меньшинством с «бронепоезда» окончательно сбило оцепенение от стартового казуса. Перейдя на игру в полном составе, ярославцы включили полную скорость, чем вынудили хозяев фолить, чтобы прерывать атаки. Как раз в большинстве и удалось Степану Санникову распечатать ворота «Амура» неожиданным броском с «лопаты». Причем, врасплох этим он застал и защитника, от которого шайба изменила траекторию, и вратаря – 1:1. Стало полегче. Тем более, игровой перевес ярославцев просматривался. Правда, хозяева продолжали гнуть свою линию плотной и вязкой борьбы, однако была уверенность, что «бронепоезд» может добавить в скорости на последних минутах периода, как это у него регулярно наблюдалось. И когда в третьем периоде до сирены оставалось уже менее трех минут, секундное расслабление наших в защите оказалось роковым. На перехват броска от синей линии выкатили сразу двое наших, но закрыть зону не смогли. Шайба мимо них влетела в угол ворот Коновалова, увидевшего её слишком поздно. Оставшиеся две минуты игры Коновалов провел на скамейке запасных, но все усилия шестерых полевых игроков

«Локомотива» спасти игру оказались тщетными «Амур» - «Локомотив» - 2:1(1:0;;0:1;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU