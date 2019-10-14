2019-10-14T17:04:59+03:00
Общество

Не досчиталась наследства: ярославский рабочий украл из квартиры клиентки фарфоровые статуэтки и кувшин

Мужчина получил условный срок
Екатерина РЯБЦЕВА
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Рабочий сдал все в антиквариат за 8 тысяч рублейРабочий сдал все в антиквариат за 8 тысяч рублейФото: Алиса ТИТКО
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В ноябре 2018 года жительница Ярославля познакомилась в интернете на сайте знакомств с 47-летним мужчиной. Он рассказывал, что занимается ремонтом и сборкой мебели. Пара сначала общалась, а потом, спустя время, ярославец переехал в квартиру женщины на улицу Бабича. Там он жил и делал ремонт.

8 марта 2019 года хозяйка жилища решила навестить знакомого, но дома его не было. Вместе с ним пропало наследство – фарфоровые статуэтки, чашки, кувшин и тарелки, стоимостью более 74 тысяч рублей.

Тем временем, подозреваемый догадался, что украденные вещи представляют историческую ценность, и сдал их в антиквариат за 8 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

– Суд, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, смягчающих обстоятельств в виде признания вины, частичного возмещения ущерба назначил наказание в виде 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, – рассказала в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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