Не досчиталась наследства: ярославский рабочий украл из квартиры клиентки фарфоровые статуэтки и кувшин

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-14T17:04:59+03:00

Рабочий сдал все в антиквариат за 8 тысяч рублей Фото: Алиса ТИТКО

Изменить размер текста: A A

В ноябре 2018 года жительница Ярославля познакомилась в интернете на сайте знакомств с 47-летним мужчиной. Он рассказывал, что занимается ремонтом и сборкой мебели. Пара сначала общалась, а потом, спустя время, ярославец переехал в квартиру женщины на улицу Бабича. Там он жил и делал ремонт.

8 марта 2019 года хозяйка жилища решила навестить знакомого, но дома его не было. Вместе с ним пропало наследство – фарфоровые статуэтки, чашки, кувшин и тарелки, стоимостью более 74 тысяч рублей.

Тем временем, подозреваемый догадался, что украденные вещи представляют историческую ценность, и сдал их в антиквариат за 8 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

– Суд, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, смягчающих обстоятельств в виде признания вины, частичного возмещения ущерба назначил наказание в виде 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, – рассказала в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU