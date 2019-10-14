2019-10-14T16:50:50+03:00
Экономика

«Ярпиво»: в погоне за артефактами

В субботу, 12 октября, на «Пивзаводе «Ярпиво» отметили VI Oсtober Beer Festival
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С первых минут экскурсии гости смогли окунуться в мир баварских традиций и сделать фото на памятьС первых минут экскурсии гости смогли окунуться в мир баварских традиций и сделать фото на память
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Организаторы ежегодного осеннего праздника пригласили гостей отправиться в квест по заводским лабиринтам, чтобы найти редкий пивной артефакт и узнать о производстве качественного пива в России.

Oсtober Beer Festival вновь отмечали на восьми заводах «Балтики» в Ярославле, Петербурге, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Хабаровске.

Каждую пивоварню организаторы превратили в большое фестивальное пространство, создав атмосферу знаменитого пивного праздника. С первых минут экскурсии гости смогли окунуться в мир баварских традиций и сделать фото на память.

В ходе тематических экскурсий их участники увидели, как на «Балтике» создаются разнообразные напитки высокого качества. Гости узнали, что сорта компании получили награды более 670 наград российских и международных дегустационных конкурсов.

Примерив на себя роль коллекционеров пивных артефактов, гости отвечали на вопросы и выполняли задания, пополняя багаж знаний об истории пенного напитка.

Отдать дань главной традиции баварского фестиваля и отведать отменного напитка в теплой веселой компании смогли все участники Oсtober Beer Festival! Эксперты компании объяснили экскурсантам, как правильно дегустировать разнообразные сорта, подробно рассказав о каждом из них.

- Очень рад, что в этот холодный осенний день оказался на ярославском пивзаводе, рассказал нам один из участников экскурсии. - Прошли увлекательный квест, узнали много интересных фактов. Спасибо за погружение в мир пивных фестивалей и традиций. Теплая атмосфера October beer festival — идеальный подарок всем любитеям пива. Однозначно порекомендую друзьям и знакомым прийти сюда в следующем году».

Фотографии с мероприятий по всей России можно посмотреть в социальных сетях по официальному хештегу #visitbaltika. Записаться на регулярные экскурсии по производству на заводах «Балтики» можно по ссылке (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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