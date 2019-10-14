2019-10-14T16:36:48+03:00
Спорт

Тайские боксеры уверенно завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате по кикбоксингу

Спортсмены ярославского клуба «Боец» не посрамили честь города и клуба перед гостями
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Ярославский клуб тайского бокса «Боец»Фото: Ярославский клуб тайского бокса «Боец»
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В минувшие выходные в центре физкультуры и спорта «Медведь» в Ярославле состоялось первенство и чемпионат города по кикбоксингу. За субботу и воскресенье на ринге побывало 77 спортсменов разных возрастов и категорий. Биться за медали ярославской земли приехали бойцы из соседних областей. Ивановских и Череповецких кикбоксеров встретили тепло и показали им прекрасную подготовку.

Ярославские бойцы проявили себя с лучшей стороны, провели зрелищные и техничные бои.

Фото: Ярославский клуб тайского бокса «Боец»

Фото: Ярославский клуб тайского бокса «Боец»

- Мы подошли к турниру в отличной форме. – отметил руководитель и старший тренер клуба тайского бокса «Боец» Денис Карташов. - В принципиальных встречах одержали победы. И конечно обошлось без травм, это важно, так как следующий турнир будет уже через неделю. Отдельное спасибо организаторам: президенту федерации кикбоксинга Ярославля - Розанову Александру, тренерам ЦФКиС «Медведь» - Уварову Александру и Корневу Геннадию.

Фото: Ярославский клуб тайского бокса «Боец»

Фото: Ярославский клуб тайского бокса «Боец»

Бойцов клуба, завоевавших три золотых и пять серебряных медалей, поздравляем с достойными победами и желаем успеха в предстоящих боях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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