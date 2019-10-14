2019-10-14T16:21:52+03:00
Общество

За выходные ярославские полицейские нашли 16 детей, которые ушли из дома

С ними будет проведена профилактическая работа
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прошлый понедельник, 7 октября, воспитанники одного из детских домов в Ярославской области ушли в школу и не вернулись. Позже выяснилось, что 15-летний и 14-летний подростки уехали в Ярославль. В городе их нашли волонтеры.

Всего за неделю правоохранители обнаружили 16 детей, которые самовольно ушли из дома или из государственных учреждений.

– Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения ими повторных самовольных уходов, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой
Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет
Не досчиталась наследства: ярославский рабочий украл из квартиры клиентки фарфоровые статуэтки и кувшин
«Ярпиво»: в погоне за артефактами
Тайские боксеры уверенно завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате по кикбоксингу
В Рыбинске начали работать три новых светофора
Увезли на скорой: в Ярославле в ДТП с «Газелью» пострадал водитель иномарки
Фотохудожник светом раскрасил знаменитого ярославского динозавра
Пропавшую в Ярославской области бабушку в цветочном халате нашли погибшей
В Юбилейном парке установили детский городок взамен земляной горки
Для почтового отделения в Красном бору нашли работников
Под Ярославлем прошел молодежный фестиваль «Добавь движения»
15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы
15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы
Ярославский блогер VS Егор Крид: концерт исполнителя перенесли на следующий год
Напитки «Ярпива» награждены отличительным знаком «Ярославское качество»
К 2020 году на все дома Ярославля повесят таблички с номерами
В Ярославле почти завершился ремонт дворов по программе «Решаем вместе!»
В Рыбинском районе произошло женское ДТП
В Рыбинске пойман молодой угонщик старых машин
«Этот маленький комочек шерсти хотел нас задавить»: под Ярославлем шпиц устроил серьезное ДТП