За выходные ярославские полицейские нашли 16 детей, которые ушли из дома
В прошлый понедельник, 7 октября, воспитанники одного из детских домов в Ярославской области ушли в школу и не вернулись. Позже выяснилось, что 15-летний и 14-летний подростки уехали в Ярославль. В городе их нашли волонтеры.
Всего за неделю правоохранители обнаружили 16 детей, которые самовольно ушли из дома или из государственных учреждений.
– Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения ими повторных самовольных уходов, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU