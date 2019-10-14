За выходные ярославские полицейские нашли 16 детей, которые ушли из дома

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-14T16:21:52+03:00

С ними будет проведена профилактическая работа

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В прошлый понедельник, 7 октября, воспитанники одного из детских домов в Ярославской области ушли в школу и не вернулись. Позже выяснилось, что 15-летний и 14-летний подростки уехали в Ярославль. В городе их нашли волонтеры.

Всего за неделю правоохранители обнаружили 16 детей, которые самовольно ушли из дома или из государственных учреждений.

– Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения ими повторных самовольных уходов, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU