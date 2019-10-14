В Рыбинске начали работать три новых светофора
В Рыбинске на улице Герцена начали работать три новых светофора.
Дорожные объекты установили на пересечении улиц Ломоносова, Гоголя и на пешеходном переходе к детскому диагностическому центру на перекрестке улиц Герцена и Бородулина.
За сутки по улице Герцена проезжает около 13 тысяч машин. Столько же пешеходов переходят улицу Луначарского по пешеходному переходу.
– Новые светофорные объекты позволяют безопасно двигаться пешеходам: чтобы перейти дорогу необходимо нажать кнопку вызова и дождаться разрешающего сигнала светофора, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – При отсутствии пешеходов электронный регулировщик сам выбирает продолжительность «зеленых» фаз светофора, исходя из интенсивности потока автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU