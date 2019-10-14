2019-10-14T15:27:13+03:00
Общество

В Рыбинске начали работать три новых светофора

Их установили в местах с большим трафиком машин и пешеходов
Екатерина РЯБЦЕВА
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За сутки по улице Герцена проезжает около 13 тысяч машинЗа сутки по улице Герцена проезжает около 13 тысяч машинФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на улице Герцена начали работать три новых светофора.

Дорожные объекты установили на пересечении улиц Ломоносова, Гоголя и на пешеходном переходе к детскому диагностическому центру на перекрестке улиц Герцена и Бородулина.

За сутки по улице Герцена проезжает около 13 тысяч машин. Столько же пешеходов переходят улицу Луначарского по пешеходному переходу.

– Новые светофорные объекты позволяют безопасно двигаться пешеходам: чтобы перейти дорогу необходимо нажать кнопку вызова и дождаться разрешающего сигнала светофора, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – При отсутствии пешеходов электронный регулировщик сам выбирает продолжительность «зеленых» фаз светофора, исходя из интенсивности потока автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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