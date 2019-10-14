Увезли на скорой: в Ярославле в ДТП с «Газелью» пострадал водитель иномарки

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-14T14:34:13+03:00

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Утром в понедельник, 14 октября, в Ярославле на Гагарина «Газель» столкнулась с «Лифаном». Это случилось в 8.35. За рулем «Газели» находился 24-летний молодой человек, а иномаркой управлял 44-летний ярославец.

Обе машины вылетели с дороги в кювет.

– А почему они оба в кустах, – пишут горожане в соцсетях. – Гонки по пересеченной местности?

Водителя «Лифана» увезли на скорой с травмами.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU