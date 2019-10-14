Пропавшую в Ярославской области бабушку в цветочном халате нашли погибшей
Ее искали волонтеры, полиция и спасатели
ФОТО: Лиза Алерт
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Лидия Константиновна Марзаева пропала 7 октября. Она вышла из дома в деревне Стрелка Борисоглебского района и не вернулась.
10 октября 90-летнюю пенсионерку начали искать волонтеры. Они обзвонили все больницы, и организовали выезд. На помощь к местным поисковикам присоединились активисты из Москвы, Костромы и Калязина. Подключилась полиция и сотрудники МЧС.
К сожалению, бабушку нашли погибшей.
– Приносим соболезнования родным и близким, – обратились волонтеры «Лизы Алерт» к родственникам Лидии Константиновны.
ИСТОЧНИК KP.RU