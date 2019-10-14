2019-10-14T13:44:05+03:00
Общество

В Юбилейном парке установили детский городок взамен земляной горки

«Могут, когда захотят», сказали ярославцы в соцсетях
Полина Вачнадзе
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Мнения ярославцев в социальных сетях снова разделись, недовольные имеются. ФОТО: Жесть Ярославль/vk.comМнения ярославцев в социальных сетях снова разделись, недовольные имеются. ФОТО: Жесть Ярославль/vk.com
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В Юбилейном парке наконец-то появился нормальный детский городок: из дерева, с пластиковыми горками и лазалками. Но мнения ярославцев в социальных сетях снова разделись, недовольные имеются.

«Для такого количества детей, что в парке гуляют – маловато будет. И с горок как летать? Это не горка, а трамплин. Надо сначала детям предложить опробовать городок».

«Как все банально… катиться горки веселей, когда она кривая».

«Лавки там поставили – все шатаются! Фонтан красили прям в дождь и по листьям, позор! Вот эта деревянная хрень вся промокнет и сломается! … Зато вон крыша узорчатая, а не простая, это самое важное для детей!».

Нашлись и те, кто давал шансы наделавшей столько шума «экогорке».

«Не кажется вам, что горка бы получилась нормальной, если бы она заросла травой? В общем, на мой взгляд, получилось так, что показали недоделанный объект. Это как будто вы пришли к новостройке, а там еще окон нет, да и кирпичом не обложили, а вы говорите «не, тут я не буду покупать, как жить без окон?», - пишет в группе «Жесть Ярославля» подписчик.

А тем временем на муниципалитете Ярославля сегодня подвели итоги работы парков в сезон. С апреля по октябрь их посетило более 2 миллионов человек, прошло более 60 мероприятий.

Кстати, 19 октября в Юбилейном парке пройдет праздник. Начнется он в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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