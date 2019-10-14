2019-10-14T12:39:41+03:00
Общество

Под Ярославлем прошел молодежный фестиваль «Добавь движения»

Школьники и студенты вредным привычкам предпочли ринго и перетягивание каната
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
За годы работы в фестивале приняли участие более тысячи учащихся из разных уголков нашей областиЗа годы работы в фестивале приняли участие более тысячи учащихся из разных уголков нашей областиФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Больше 160 человек из Ярославля, Рыбинска, Углича, Любима и Борисоглебского провели отличные выходные на свежем воздухе, соревнуясь в молодежных видах спорта. Фестиваль «Добавь движение» собрал школьников и студентов колледжей со всей области, чтобы показать другим, что ЗОЖ – это здорово. Во всяком случае, именно такую цель преследовали организаторы.

Так, десять школьных команд и десять студенческих собрались на базе «Сахарежа» для игры в ринго, перетягивания каната, прыжках на скакалке, биатлоне и московском ориентировании. Тут же состоялась игра по оказанию первой медицинской помощи и поведению в чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что мероприятия подобного рода не редкость для Ярославля, они всегда собирают большое количество любителей студенческих спортивных игр и принять участие в них может любой желающий. Было бы желание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Увезли на скорой: в Ярославле в ДТП с «Газелью» пострадал водитель иномарки
Фотохудожник светом раскрасил знаменитого ярославского динозавра
Пропавшую в Ярославской области бабушку в цветочном халате нашли погибшей
В Юбилейном парке установили детский городок взамен земляной горки
Для почтового отделения в Красном бору нашли работников
15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы
15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы
Ярославский блогер VS Егор Крид: концерт исполнителя перенесли на следующий год
Напитки «Ярпива» награждены отличительным знаком «Ярославское качество»
К 2020 году на все дома Ярославля повесят таблички с номерами
В Ярославле почти завершился ремонт дворов по программе «Решаем вместе!»
В Рыбинском районе произошло женское ДТП
В Рыбинске пойман молодой угонщик старых машин
«Этот маленький комочек шерсти хотел нас задавить»: под Ярославлем шпиц устроил серьезное ДТП