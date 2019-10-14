Под Ярославлем прошел молодежный фестиваль «Добавь движения»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-14T12:39:41+03:00

За годы работы в фестивале приняли участие более тысячи учащихся из разных уголков нашей области Фото: Правительство Ярославской области

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Больше 160 человек из Ярославля, Рыбинска, Углича, Любима и Борисоглебского провели отличные выходные на свежем воздухе, соревнуясь в молодежных видах спорта. Фестиваль «Добавь движение» собрал школьников и студентов колледжей со всей области, чтобы показать другим, что ЗОЖ – это здорово. Во всяком случае, именно такую цель преследовали организаторы.

Так, десять школьных команд и десять студенческих собрались на базе «Сахарежа» для игры в ринго, перетягивания каната, прыжках на скакалке, биатлоне и московском ориентировании. Тут же состоялась игра по оказанию первой медицинской помощи и поведению в чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что мероприятия подобного рода не редкость для Ярославля, они всегда собирают большое количество любителей студенческих спортивных игр и принять участие в них может любой желающий. Было бы желание.

ИСТОЧНИК KP.RU