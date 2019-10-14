2019-10-14T12:29:52+03:00
Общество

15 октября ярославцы смогут позвонить на горячую линию по раку молочной железы

Врачи будут консультировать и женщин, и мужчин
Полина Вачнадзе
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Рак молочной железы считается практически излечимымРак молочной железы считается практически излечимымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рак молочной железы – одна из самых распространенных патологий у женщин, однако, встречается она и у мужчин. Этот вид рака считается практически излечимым: при раннем выявлении до 98% пациентов побеждают болезнь. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.

Во время работы горячей линии можно будет узнать о наследственных факторах риска, возможностях современной медицины, правильном проведении самоосмотра.

Время работы горячей линии: с 10:0 до 18:00. Телефон: 8-800-550-13-13. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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