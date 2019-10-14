2019-10-14T10:24:35+03:00
Общество

В Ярославле почти завершился ремонт дворов по программе «Решаем вместе!»

В этом году отремонтировано 20 дворовых территорий
Полина Вачнадзе
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В следующем году благоустройство продолжится/ФОТО:мэрия ЯрославляВ следующем году благоустройство продолжится/ФОТО:мэрия Ярославля
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20 дворовых территорий, 120 многоквартирных домов, 148 миллионов рублей – таковы итоги работы программы «Решаем вместе!» в 2019 году. Ее итоги подвели сегодня на заседании муниципалитета Ярославля.

В большинстве дворов уложен асфальт, отремонтированы подходы к подъездам, тротуары, приведены в порядок или организованы парковки, установлены бордюрные камни, урны, лавочки и скамейки. Где требовалось – сделаны ливневые канализации, как например, во дворе дома №59 по проспекту Ленина.

Ремонты прошли во всех районах города. Многие работы планировалось завершить летом, но не везде сложилось. Например, на улице Суздальской у домов №№182, 184 долгое время меняли сети, поэтому подрядчики к благоустройству двора приступили довольно поздно. Но, тем не менее, успели вовремя.

Практически во всех дворах, которые вошли в программу, наконец-то была решена проблема освещения. Что сказать, повезло, ведь для ярославцев эта проблема сегодня актуальная как никогда.

- Освещение не входит в программу благоустройства, но когда выходили на объект, добавляли в план, где было возможно. В 2020 году реконструкция освещения в проектах «Решаем вместе!» должна быть обязательно, - распорядился мэр города Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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