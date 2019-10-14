В Рыбинске пойман молодой угонщик старых машин

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-14T09:35:44+03:00

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Распространенное мнение: «Если машина старая, значит, на ней ездит какой-нибудь дедушка. Если какой-нибудь дедушка, значит в полицию заявлять не будет. Если в полицию заявлять не будет, можно делать, что хочешь…». К сожалению, владельцы старых авто часто становятся жертвами вандалов и автомобильных воров. Так, например, в Рыбинске угнали «пятерку» «Жигулей».

В полицию обратился житель микрорайона Переборы. Его машину угнали с улицы Инженерной. Нашли советский «пятигранник» в канаве у дороги на Судоверфь. А после нашли и угонщика. Им оказался 20-летний уголовник, который решил, что может сдать чужую машину в металлолом.

На парня завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU