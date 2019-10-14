«Этот маленький комочек шерсти хотел нас задавить»: под Ярославлем шпиц устроил серьезное ДТП
- Пользуясь случаем, хочу передать привет хозяину зверька. – написал Илья Кучарин, который ценой своей машины спас жизнь маленькому шпицу в Кузнечихе.
Мужчина рассказал, что беспечные владельцы не углядели за своим псом, и тот спровоцировал серьезное ДТП в Кузнечихе.
- Этот маленький комочек шерсти радостно бежал нам на встречу и, видимо, хотел нас задавить. Не ожидая такой наглости от этого зверюги, я остановил автомобиль и уже через секунду получил удар в заднюю часть. Водитель газели из Ростова на Дону не успел затормозить на мокром асфальте. – говорит Илья.
Виновник аварии в руки не дался, отделался испугам, если успел понять, что произошло. Собачонку согнали с дороги обратно в частный сектор. Повезло, что в ДТП пострадали только машины
Он не лает, не кусается, на машины не бросается .
ИСТОЧНИК KP.RU