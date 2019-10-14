2019-10-14T09:22:54+03:00
Происшествия

«Этот маленький комочек шерсти хотел нас задавить»: под Ярославлем шпиц устроил серьезное ДТП

Чтобы не сбивать собачку, ярославец поставил свою машину под удар
Роман РЫЖИКОВ
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Даже таких маленьких собачонок надо держать на поводке =Даже таких маленьких собачонок надо держать на поводке =Фото: Алексей ФОКИН
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- Пользуясь случаем, хочу передать привет хозяину зверька. – написал Илья Кучарин, который ценой своей машины спас жизнь маленькому шпицу в Кузнечихе.

Мужчина рассказал, что беспечные владельцы не углядели за своим псом, и тот спровоцировал серьезное ДТП в Кузнечихе.

- Этот маленький комочек шерсти радостно бежал нам на встречу и, видимо, хотел нас задавить. Не ожидая такой наглости от этого зверюги, я остановил автомобиль и уже через секунду получил удар в заднюю часть. Водитель газели из Ростова на Дону не успел затормозить на мокром асфальте. – говорит Илья.

Виновник аварии в руки не дался, отделался испугам, если успел понять, что произошло. Собачонку согнали с дороги обратно в частный сектор. Повезло, что в ДТП пострадали только машины

Он не лает, не кусается, на машины не бросается .

ИСТОЧНИК KP.RU

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