Не доехал до дома: в Ярославле пропал пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-14T09:03:29+03:00

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В Ярославле пропал пожилой мужчина. 67-летний Валентин Поличев перестал выходить на связь четыре дня назад. Он вышел с работы в Красноперекопском районе около 21 часа и направился в сторону дома. Но до Заволжского района он так и не доехал…

Мужчина невысокого роста, около 170 см, волосы темные с сединой, цвет глаз - светло-серый.

Был одет в темно-коричневую ветровку, синие джинсы, черную летнюю кепку и черные ботинки. С собой у него была черная сумка.

- Если вы видели пропавшего или располагаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 24-02-02- ОМВД России по Заволжскому р-ну или 8-905-130-92-87, - обращаются к ярославцам родственники пропавшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU