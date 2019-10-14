2019-10-14T08:33:58+03:00
Происшествия

«Не садитесь пьяными за руль»: пассажиры автобуса рассказали о ДТП в Ярославле

Легковушка влетела в ПАЗик у школы №50
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано Ярославль/vk.comФото: Подслушано Ярославль/vk.com
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В воскресенье вечером, 13 октября, в Ярославле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Легковушка врезалась в ПАЗик в Заволжском районе, у остановки «Школа №50». Пассажиры 22 автобуса рассказали о столкновении с «Ладой».

-Ехали на задних сиденьях. На школе 50 в нас влетела Лада. Он мало того, что в нас въехал, так в аварию ещё 2-3 машины попали, и своему пассажиру голову разбил. Не садитесь пьяными за руль, водители

- До сих пор трясёт и голова болит. Мы тоже ударились об сиденья. Просто...так страшно было.

Информация об участниках аварии и пострадавших уточняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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