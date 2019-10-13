В Ярославле лужи закидали асфальтом. Оцените восхитительную работу мастеров своего дела

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-13T16:11:41+03:00

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Впрочем, ничего нового: просто гастарбайтеры закидали асфальт в огромные лужи, а кто-то из местных жителей выложил видео в социальные сети. Но перед нами тот редкий случай, когда можно сразу посмотреть, что получилось в итоге. Некто Виталик Хулиган Перевалов выложил в Вконтакте результат работы мастеров у дома 56к2 по улице Громова.

Теперь можно ходить прямо в носках.

- Для кого вы это выкладываете, люди? Неужели не понятно, никто этих рабочих и их руководство не накажет! Скажу больше, ответственные за проведение этих работ всё прекрасно знают и ничего не боятся, потому что их тоже никто не накажет. – безрадостно отметил Сергей Куварин.

В сети как всегда разгорелся спор между теми, кто привык и сдался и теми, кто до сих пор возмущен и считает, что ситуацию можно исправить через соцсети.

Теперь можно ходить прямо в носках.

ИСТОЧНИК KP.RU