2019-10-13T16:11:41+03:00
Общество

В Ярославле лужи закидали асфальтом. Оцените восхитительную работу мастеров своего дела

В Дзержинском районе дорожники надругались над чувствами верующих в светлое будущее нашего города
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Ярославль LIVE/vk,comФото: Ярославль LIVE/vk,com
Изменить размер текста:

Впрочем, ничего нового: просто гастарбайтеры закидали асфальт в огромные лужи, а кто-то из местных жителей выложил видео в социальные сети. Но перед нами тот редкий случай, когда можно сразу посмотреть, что получилось в итоге. Некто Виталик Хулиган Перевалов выложил в Вконтакте результат работы мастеров у дома 56к2 по улице Громова.

Теперь можно ходить прямо в носках.

- Для кого вы это выкладываете, люди? Неужели не понятно, никто этих рабочих и их руководство не накажет! Скажу больше, ответственные за проведение этих работ всё прекрасно знают и ничего не боятся, потому что их тоже никто не накажет. – безрадостно отметил Сергей Куварин.

В сети как всегда разгорелся спор между теми, кто привык и сдался и теми, кто до сих пор возмущен и считает, что ситуацию можно исправить через соцсети.

Теперь можно ходить прямо в носках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске легковушка влетела в автобус. Есть пострадавшие
«Пекинский гамбит» ярославского «бронепоезда»
В Переславском детсаду детям давали «блокадные» бутерброды
«Я был в ярости!»: ярославский ресторатор рассказал об очень несвоевременном визите «Ревизорро»
«Буревестник» не смог вырваться от «Купола»
В Ярославле иномарка сбила 76-летнюю пенсионерку
Шокирующее поражение "Шинника"
На московской трассе отечественная машина врезалась в стоящий автомобиль и вылетела на встречку
Полыхало на всю деревню: в Ярославской области сгорела большая баня
Всю неделю в Ярославле будет нехолодно и сыро
Жительница Ярославской области перевела 50 тысяч рублей предоплаты за машину мошенникам
Ярославская прокуратура внесла представление начальнику регионального УМВД
В Ярославле любой мигрант мог купить через интернет паспорт гражданина РФ
В Ярославле безработный мужчина незаконно прописал у себя в квартире троих мигрантов
Прокуратура Мышкина выявила нарушения правил пожарной безопасности в лесах