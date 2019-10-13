«Пекинский гамбит» ярославского «бронепоезда»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-13T13:58:33+03:00

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Выездная серия команды Александра Ардашева на Дальний Восток многими ожидалась с долей пессимизма, поскольку игра ярославцев пока не блещет, а отсюда и непривычно убогое сейчас положение в таблице. Однако первый матч серии нанес по скептикам увесистый удар, потому что подопечные Ардашева, пожалуй, впервые в сезоне продемонстрировали в игре всё, что они умеют.

Причем, добились успеха без какого-либо фантастического везения. Скорее, наоборот, преодолевая казусы. Весь первый период ярославцы провели в Пекине на высоких скоростях и с полной заряженностью на борьбу. Навязали прессинг «драконам» по всему полю, что постепенно приводило к неточностям у хозяев льда. Первым мог этим воспользоваться Павел Красковский, но его бросок с «лопаты» не получился. Зато на 14-1 минуте шанс предоставился Денису Алексееву, который открыл счет. Главные бои «бронепоезда» развернулись во втором периоде, в котором соперники набросали друг другу шесть шайб. Сначала прессинг Павла Кудрявцева доставил шайбу Таю Рэтти, который на скорости обыграл кипера. Вскоре наши остались в меньшинстве, но это оказалось «пекинским гамбитом» для хозяев, так как Антон Ландер на синей линии выбил шайбу себе на ход, а завершил его отрыв тот же Кудрявцев – 3:0! Это первый гол ярославцев в меньшинстве в этом сезоне. Хозяева, правда, «лишнего» использовали, но это не изменило ситуацию на льду. Прессинг наших продолжался, принеся вскоре еще один гол. Защитник Даниил Мисюль успел закрыть синюю линию, а шайбу, которую ему выложил под бросок Григорий Денисенко, с размаху вколотил в «девятку» - 4:1. Вот тут и получилось невезуха у Якуба Накладала, от конька которого шайба отскочила в ворота Ильи Коновалова. Расстроенный Якуб по примеру молодого Мисюля поквитался с невезением, так же в касание реализовав большинство. Когда же в начале 3-го периода Кудрявцев реализовал еще одно большинство, отметившись при этом дублем и став лучшим игроком матча, то победа «бронепоезда» стала для всех очевидной.

При такой игре наших парней можно было не сомневаться. Даже пропущенный гол в меньшинстве ничего не мог поколебать. Важная победа парней Александра Ардашева «Кунь Лунь» - «Локомотив» - 3:6(0:1;2:4;1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU