2019-10-13T12:12:11+03:00
Общество

В Переславском детсаду детям давали «блокадные» бутерброды

Мать одного из воспитанников решила пойти против системы
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Екатерина Жемчужная, Подслушано в Переславле/vk.comФото: Екатерина Жемчужная, Подслушано в Переславле/vk.com
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Фотография, опубликованная Екатериной Жемчужной в социальных, сетях вызвала много споров. Люди просто не поверили. Что кто-то способен так поступать с детьми. Женщина утверждает, что в саду, куда ходит ее ребенок, способны.

Бутерброды Екатерина сфотографировала, когда пару недель назад заходила в группу. На вопрос, почему они такие, ей ответили «такая норма».

В сообществе «Подслушано в Переславле» в Вконтакте комментируют снимок:

- Они забывают, что они не только наших обкрадывают, но и своих, совсем совести нет. – пишет Людмила Калачина.

- По технологической карте прописано, что кусок должен быть нарезан так, чтобы кусок сыра закрывал поверхность хлеба, эх жалко детей. – пишет Владимир Фаворит.

- Это действительно было. С ситуацией разобрались, приходили из Отдела Образования. Меры приняты в виде взысканий. – пишет Кира Кутенкова.

Однако нашлись и те, кто усомнился в происхождении фотографии.

Ждем официальный комментарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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